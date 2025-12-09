Juárez: “Nuestro trabajo es transitorio hasta que asuma el nuevo DT”

Tras el empate entre Juventud y Central Norte, los clubes comienzan a cerrar su año de competencia, con el parate por las fiestas y la organización de la pretemporada.

Norman Juárez, técnico interino del Cuervo, dialogó con InformateSalta y se refirió al amistoso: “Era un partido armado, más que nada, para que la gente asista y colabore con los problemas económicos que tienen ambos clubes. Se trabajó para afrontar un buen partido y brindar un buen espectáculo”, dijo.

También destacó a los jugadores de la cantera: “Lo positivo es que se intentó jugar siempre, se mostró otra cara respecto a lo que hicieron durante el año y se terminó bien. El debut de los chicos, obviamente, requiere un poquito más: entrar en ritmo y realizar un poco más de entrenamiento. Pero creo que están a la altura de lo que deseamos plantear”, expresó.

Sobre el futuro inmediato del plantel, Juárez fue contundente: “Dependemos de lo que decida la comisión junto al nuevo cuerpo técnico. Yo no tomo decisiones sobre quién se queda o quién se va. Nuestro trabajo con los jugadores profesionales es transitorio, hasta que asuma el nuevo entrenador. La idea es que, entre esta semana y el viernes, tengamos un panorama claro: si continúan una semana más o si directamente son liberados hasta después de las fiestas”.

En cuanto al debut de los juveniles, comentó: “Todos tienen condiciones y ocupan diferentes posiciones. Tiziano y Santiago, los volantes, sumaron más minutos que los extremos; el lateral derecho también tuvo un buen rendimiento. Benja Hernández, al igual que los demás, mostró sus cualidades. Los profesionales necesitan un poco más de ritmo de juego, porque es muy distinto a lo que venían disputando. Este partido, aunque haya sido amistoso, se jugó con un plantel profesional y en un contexto totalmente diferente. Debutar en un clásico con público de ambos lados es una experiencia que suma mucho para su adaptación”.

Por último, habló sobre el acompañamiento del hincha: “Tenemos que decir que la gente realmente se portó muy bien. Era muy importante, porque existía cierta incertidumbre sobre el comportamiento en un partido de esta magnitud. Tanto dentro del campo de juego como en las tribunas y alrededores, la actitud fue ejemplar. La verdad que lo hicieron muy bien, y eso es un gran paso que se dio”, finalizó.