Oficialmente, ya se encuentra funcionando la nueva terminal de Güemes

Alrededor de las 00:45 ingresó el primer colectivo de forma oficial a la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de General Güemes. En este contexto, InformateSalta dialogó con Carlos Rosso, intendente de la localidad, que festejó el nuevo edificio y el trabajo en conjunto con el gobierno provincial.

"Empezó el funcionamiento pleno de lo que es el ingreso de los colectivos, por lo que hay que agradecerle a las personas que han estado en todo los significan los preparativos y por supuesto a las empresas de colectivo", señaló Rosso.

Las obras no han terminado ahí, y es que "estamos todavía en otro proceso que es la licitación de los locales comerciales". En este sentido explicó que se debe seguir un proceso con la Secretaría de Ingresos Públicos, que incluye algunos trámites simples.

Por último, Rosso agradeció el acompañamiento del gobierno provincial durante todo el proceso de la obra que continúa expandiendosé con baños para el personal y los chóferes que pasan la noche en el lugar.