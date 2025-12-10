Apuñalaron a un perro que defendió a una mujer que era golpeada en Orán

En Orán tuvieron lugar dos hechos alarmantes, por un lado, una mujer que era agredida con golpes de puño y por otro, un perro que, al querer defenderla, fue apuñalado. 

El martes en zona de la Terminal de Ómnibus, un perro, llamado Negro, que acompañaba a un joven que estaba en una de las esquinas realizando malabares y limpiando parabrisas, observó que un hombre agredía a golpes a una mujer. 

En su instinto protector fue a atacar al hombre en sus piernas, cuando el sujeto sacó de entre sus prendas un cuchillo y le propinó una herida profunda a Negro, informó Ciudad Online.

Su familiar, Nicolás Salas llevó inmediatamente al animal a la veterinaria donde quedó internado en estado delicado, con la necesidad de ser intervenido para que continúe viviendo. 

