Motociclista perdió la vida en un brutal accidente en Tartagal

En la tarde de ayer, vecinos de Tartagal se encontraron con una escena impactante, ya que un motociclista perdió la vida tras un siniestro vial.

El accidente que tuvo lugar en Avenida Packham y Perú que se produjo tras una colisión entre un automóvil y un motociclista, siendo de tal gravedad que el conductor del vehículo de menor porte perdió la vida.

Personal médico se trasladó en ambulancia hasta el lugar para brindar asistencia constatando el peor final, mientras efectivos policiales custodiaban la zona y pedían testimonios, según se ve en los videos que circularon en El Camión de Germán Noticias.

Vecinos de casas colindantes al accidente se mostraban visiblemente angustiados por el hecho, que deja una pérdida en la comunidad.