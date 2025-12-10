Prendió fuego a su pareja y lo dejó en grave estado, no irá a la cárcel

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra una mujer de 31 años como autora del delito de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y ensañamiento.

Este martes, durante los alegatos, el fiscal González sostuvo la acusación contra la mujer y solicitó que sea condenada a una pena de 11 años de prisión.

A su turno, el defensor, solicitó que sea absuelta por la duda y de forma subsidiaria, que sea condenada por el delito de lesiones graves agravadas por la relación de pareja, con el mínimo de la pena prevista.

En el veredicto, el juez Leonardo Feans, condenó a Verónica Nieto a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional como autora del delito de lesiones graves. Deberá observar el cumplimiento de reglas de conducta, entre las que se cuenta la prohibición de contacto con la víctima y realizar tratamiento psicológico.

En noviembre de 2024, un hombre de 38 años fue ingresado al hospital San Bernardo con graves quemaduras en el rostro y la parte superior del cuerpo. Su madre y hermana denunciaron que el día en cuestión, en una vivienda de alquiler ubicada en la zona macrocentro de la ciudad, el damnificado fue rociado con alcohol y prendido fuego por la mujer con quien mantenía una relación de pareja.