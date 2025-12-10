La Capital se prepara para el verano: “Queremos incentivar el turismo del interior e ir a buscar otros nichos"

Con la participación de representantes del sector privado, la Municipalidad de Salta presentó el plan de actividades turísticas, culturales y deportivas para diciembre y el primer trimestre del 2026.

Previamente, se expuso el balance de noviembre, mes que dejó buenos resultados gracias a propuestas que convocaron a salteños y visitantes: la Semana del Sándwich, el inicio del ciclo Música Bajo las Estrellas, el Oktoberfest, la Carrera Ideal, el encuentro inclusivo “La cancha es de todes”, el TC 2000, los eventos LGBTQI+ del fin de semana largo y la participación de la Ciudad en el Foro de Turismo y Diversidades de Jujuy.

En cuanto a diciembre, el mes comenzó con propuestas como el Cafetón en la Usina Cultural, el Día de la Virgen y el encendido del Arbolito en la plaza 9 de Julio.

En tanto, en los próximos días se sumará una agenda cargada que incluye La Noche de los Museos, la Expo Ciudad del 13 y 14, Ciudad de Navidad, el programa Ganemos las Calles, peñas en la plazoleta Cuatro Siglos, cambios de guardia en el Cabildo y diversas actividades gratuitas en puntos clave de la capital.

En este marco, la flamante secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, en diálogo con InformateSalta, explicó que, el panorama nacional - marcado por el encarecimiento generalizado y la caída del consumo - obliga a fortalecer la creatividad. “Escuchamos al sector, escuchamos las necesidades. Los problemas que se plantean pasan en Salta y en toda la Argentina", dijo.

Según indicó, más del 50% de los argentinos no se irá de vacaciones, un dato que preocupa al sector turístico. “ Hoy el país está caro y, con la caída del consumo, lo que menos hace la gente es viajar. En un contexto tan difícil, nuestro objetivo es que Salta levante la cabeza”, afirmó.

La funcionaria señaló que el plan en marcha apunta a incentivar el turismo interno, especialmente del interior provincial hacia la Capital, además de buscar nuevos nichos para atraer visitantes. “Hemos planteado esa idea, la estamos trabajando en conjunto”, aseguró.