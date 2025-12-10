Comercio de frontera: "Nosotros tenemos la financiación que Bolivia no tiene”

Iniciado diciembre, mes de las fiestas, el comercio ve en esta época una bocanada de aire fresco, que permite mover un poco más la economía.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el presidente del Centro Empresario de Tartagal (CET), Gustavo León, para conocer como impacta este mes en los comercios del norte y cúal es la situación del sector.

Después de meses complicados, cayendo la venta entre un 20% y 30%, situación que se vio acentuada en noviembre, diciembre arranco positivo: “Por el efecto de la fiesta, del aguinaldo, hay mucha expectativa”.

Si bien hay esperanzas puestas en este mes, la realidad es que el cliente llega a endeudarse mediando tarjetas de crédito: “La gente se endeuda, cobra su sueldo, paga sus compromisos y el día 10, 15 se queda sin plata. Por eso es que a pesar de que hay muchos productos a menor precio, no alcanza porque no hay plata literalmente”.

El panorama complejo que atraviesa el estado municipal que habitualmente inyecta los fines de semana bastante dinero, compromete también al comercio.

Sobre el comercio de frontera, explicó que el tipo de cambio está subiendo, lo que provoca que sea menos alentador ir a comprar a Bolivia, aunque sigue siendo más barato.

“Hay una necesidad del comercio local de no esperar a que la gente venga a comprar, sino de buscar oportunidades”.

Ante esta competencia, el comercio debe plantear estrategias que generen innovación y adecuación a la nueva realidad del mercado y generar en el consumidor la necesidad de comprar: “Nosotros tenemos una ventaja, que tenemos la financiación que Bolivia no tiene”.

Adaptarse a las redes, al comercio electrónico, es el desafío en el norte, que, si bien todavía hay locales reacios a esta realidad, se busca trabajar en una mentalidad empresarial que vaya acompañando los cambios del mundo y el mercado.

Vender a todo el país y no limitarse a un espacio físico: "Artesanos venden sus artesanías a $5000, $6000, $7000 pesos y vos entrás a plataforma de ventas y la revenden a $70.000, $150.000”.

Las expectativas para los primeros meses del 2026 son buenas, ya que considera León que por la situación económica muchos no saldrán de vacaciones, por lo que el consumo se quedará en lo local.

Sobre el turismo local o regional, adelantó que están analizando unirse desde el Centro Empresario con el Municipio y el Ministerio de Turismo para empezar a trabajar fuertemente en el turismo norteño: “Hay que ponerse manos a la obra ya” finalizó.