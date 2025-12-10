Casi linchan a un delincuente en pleno centro, habría robado un celular

Casi linchan a un delincuente en pleno centro, habría robado un celularPoliciales10/12/2025
Durante la mañana de este miércoles, una mujer habría sido asaltada por un sujeto sobre Avenida Belgrano, quien le arrebató el celular e inició su huida, sin embargo un transeúnte tomó intervención y lo persiguió hasta darle alcance sobre calle Sarmiento casi esquina General Güemes.
Reducido el sujeto, con ayuda de otras personas se dio aviso al 911. Presos de la bronca, algunos querían golpear al sujeto mientras otros pedían tranquillidad hasta el arribo de la policía.
Finalmente llegaron los efectivos, que esposaron al acusado y lo trasladaron a la dependencia policial.
