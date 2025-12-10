Cargaban 30 litros, facturaban 60: Siete empleados de una estación de servicio fueron imputados por estafa

Siete empleados de una estación de servicio fueron imputados por estafa y accedieron a una suspensión de juicio a prueba por un año.

Además de cumplir reglas de conducta, deberán reparar el daño causado tras descubrirse una maniobra fraudulenta con la carga de combustible.

El caso salió a la luz cuando el dueño de una empresa de áridos, que tenía cuenta corriente en la estación de Refinor, detectó consumos irregulares en sus camiones. Tras advertir a los propietarios de la gasolinera, se descubrió que los playeros trabajaban en complicidad con el chofer de uno de los vehículos de la firma.

La maniobra era simple pero reiterada: registraban en el comprobante una cantidad mayor de combustible que la realmente cargada. Luego, la diferencia era compensada con ventas en efectivo a clientes que no pedían factura. Así, por ejemplo, se facturaban 60 litros pero solo se cargaban 30. Los playeros se quedaban con el valor de 15 litros y el chofer con los otros 15.

Los siete trabajadores llegaron a la audiencia imputados por estafa y solicitaron una Suspensión de Juicio a Prueba, que fue aceptada por el juez José Luis Riera con la conformidad del denunciante. Durante un año deberán cumplir reglas de conducta: fijar residencia, informar cualquier cambio, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol y no cometer nuevos delitos.

Como reparación económica, cada uno deberá pagarle al damnificado un millón de pesos. Además, deberán donar bolsones de pañales al Hospital Materno Infantil durante seis meses.