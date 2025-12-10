Discapacidad marcha nuevamente ante la profunda crisis: "No podemos retroceder"

La crisis para personas con discapacidad en todo el país es crítica si bien viene desde algún tiempo en picada, este año padres y terapeutas aseguran que se "profundizó"

Según declaró el presidente de TGD Padres TEA Salta, Luis González a pesar de la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el escenario empeoró y dejó a numerosas familias sin acceso a tratamientos esenciales.

González explicó que la falta de pagos oportunos a profesionales provocó el cierre de consultorios y la suspensión de terapias. “Este año fue más complejo que el anterior. Hay terapeutas que tuvieron que volver a la casa de sus padres porque no podían sostener sus espacios. Es una crisis profunda”, afirmó.

El referente confirmó que Salta marchará el jueves 11 de diciembre para exigir la implementación plena de la ley y la regularización de los pagos a los prestadores. “La emergencia nació porque el sistema estaba en crisis, pero hoy esa crisis se profundizó”, sostuvo.

La situación genera angustia en familias que dependen de terapias continuas para niños, adolescentes y adultos. “Hay quienes no saben si sus hijos podrán ser acompañados el año que viene. No se puede vivir en esta incertidumbre”, indicó.

Aun así, González destacó un avance en la conciencia social sobre diversidad y accesibilidad, especialmente en instituciones educativas y privadas. “Se abrieron puertas, pero ahora necesitamos que el sistema acompañe. No podemos retroceder”, publicó Bien Informados.