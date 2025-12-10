Una ex “MasterChef” expuso las peores actitudes que tenia el jurado: “Malos y crueles”

La exconcursante habló de lo que no se ve en el reality gastronómico y fue letal.

La actual temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) está siendo una de las más criticadas respecto a las actitudes del jurado. Eugenia Tobal habría amenazado con renunciar después de una mala devolución de Germán Martitegui y Julia Calvo, por su parte, contó que no se lleva bien con los jueces. En ese contexto, Delfina Gayoso, que participó en la edición de no famosos de 2023, reveló algunas polémicas actitudes de los cocineros.

“La versión Celebrity no tiene la misma exigencia que la nuestra, a nosotros nos cag... porque con nosotros eran malos y crueles y estaban los mismos que hoy en día, estaban Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui“, comenzó diciendo la exparticipante en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Luego, teorizó sobre por qué son más benévolos con los famosos que con los no famosos: "Yo no sé si es porque a los famosos los admiran y los conocen, pero a nosotros... hacíamos una tortilla con huevo duro afuera y eso no se puede dejar pasar. Yo no sé si sería campeona en este MasterChef“.

Delfina Gayoso destrozó al jurado

“En mi MasterChef no podías irte una semana, teníamos que cumplir porque nos servía estar y a ellos les conviene que se vaya La Joaqui y entre Luck Ra, o se fue Maxi López y pones a Marley”, indicó Gayoso sobre los faltazos en el ciclo culinario.

El trato con el jurado detrás de cámara era inexistente: “Nosotros, por ejemplo, no podíamos hablar en privado con el jurado o con la conductora y ellos seguro hablan. Nosotros no podíamos probar platos de otros participantes que veo que lo están haciendo bastante”.

“No sé si cambiaron las reglas del reality o qué. Se llevan libros de receta ahora y antes no podíamos, teníamos que tener memoria para hacer las cosas, así cualquiera cocina rico y buscas ideas ahí”, concluyó.

Julia Calvo reveló la hiriente frase que le dijo Germán Martitegui tras presentar un plato en “MasterChef”

Julia Calvo es otra de las participantes de MasterChef Celebrity (Telefe) que no está conforme con las devoluciones de Germán Martitegui. La primera en expresar su disgusto fue Eugenia Tobal, que incluso se rumoreó que había renunciado, y ahora se suma la actriz.

En el streaming No tan pronto, la artista expresó lo que le pasa cada vez que tiene que presentar un plato. “No me llevo bien con Martitegui. I’m so sorry”, comenzó diciendo.

A varios participantes no les cae bien Germán Martitegui

“Un día a Martitegui lo peleé. Creo que no salió todavía. Hablaban de la palabra ‘emplatar’ y que sé yo, y lo miré como diciendo ‘es un verso la palabra emplatar’. Y él me dice ‘pero existe’ y yo le hago ‘no’”, siguió.

Luego, Matías Vázquez, conductor del ciclo, le dijo que no había química, buena onda, a lo que Calvo respondió con contundencia: “No, ysi hay una persona que cada 2x3 te dice ‘mejor dedicate a lo tuyo’... y sí, entonces vení vos y cociná, hermano”. /TN