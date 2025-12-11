Por falta de fondos, un club de zona sur detuvo actividades y cientos de chicos quedaron a la deriva

El Club El Tribuno, de la zona sur de la ciudad, atraviesa una crítica situación económica que forzó a su dirigencia a solicitar una licencia, dejando a más de 300 chicos de sus divisiones inferiores prácticamente sin un lugar para entrenar, con la continuidad de la institución en vilo, al no poder afrontar los costos operativos y de alquiler de predios.

Según el sitio De Frente, el presidente de la institución, Daniel Calderón, explicó que la crisis se debe a la falta de apoyo constante que arrastra el club, además que en cinco años no han recibido ayuda de ningún tipo, por lo que la institución se mantiene "a pulmón" gracias al esfuerzo de un pequeño grupo de directivos.

El presidente detalló que, si bien la Municipalidad colabora facilitando el complejo Vitale para la escuelita de fútbol, las divisiones inferiores dependen de canchas prestadas en barrios como Araoz, San Carlos y Santa Ana. Esta dependencia de terceros hace que la situación se vuelva precaria e insostenible a largo plazo, afectando la calidad y regularidad de los entrenamientos. Así, la falta de recursos impide sostener los alquileres de espacios deportivos.

A la carencia de instalaciones fijas se suman los altos costos que implican la competencia formal, de lo que Calderón reveló que solo la inscripción y los gastos operativos para participar en el torneo anual de la Liga Salteña de Fútbol alcanzan la cifra de $300.000, monto que resulta imposible de afrontar sin el necesario apoyo económico.

Ante este panorama, la preocupación de la dirigencia es concreta: si la ayuda financiera no aparece pronto, cientos de jóvenes quedarán sin la contención deportiva que ofrece el club,. Si bien Calderón buscó gestionar un espacio propio presentando proyectos en diferente ámbitos, las respuestas fueron negativas, lo que agrava la incertidumbre sobre el futuro del club.