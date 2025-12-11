De un juego de niños a un proyecto municipal, la historia de Tomy y su pista de bicis

De un juego de niños a un proyecto municipal, la historia de Tomy y su pista de bicisSociedad11/12/2025
Lo que empezó como un juego de niños, hoy para Tomy y sus amigos, se vuelve un sueño hecho realidad. Pero sin dudas todo fue por su gran esfuerzo.
InformateSalta visitó a Tomy de 13 años, en B° Grand Bourg, quien contó cómo fue el proceso hasta llegar hoy a tener en marcha la construcción de la pista que no solo podrán disfrutar él y sus amigos, sino cualquier aficionado.
"En la plaza de la mujer hicimos la pista, estamos desde principio de año y hace poco nos pudieron traer los camiones. La idea surgió hace mucho, hace 2 años, yo pasaba andando en bici y pensábamos con mis amigos hacer una pista acá, venir palear y un día vinimos, paleamos con unos amigos y teníamos un salto".
Recuerda que con este primer salto se les ocurrió seguir haciendo más saltos "Se sumaron más chicos, pero un día vinieron y rompieron todo y de ahí se terminaron yendo los chicos, entonces pensamos en buscar camiones".
Movido por este fuerte deseo, habló con una profesora de su colegio y consiguió lo ayudara a redactar una nota para presentar en el Municipio "Mi profesora me ayudo y la fuimos a hacer firmar" pero lamentablemente la perdieron.
Sin bajar los brazos, siguieron paleando por su sueño y fue así que por casualidad se cruzó con el Intendente Emiliano Durand, quien se comprometió a trasladar la tierra, luego en contacto con un funcionario, llegó a una reunión nuevamente con el Intendente y parte de su equipo, fue así que trabajan en un proyecto mucho más completo que según cuenta Tomy.
"Me escribió el arquitecto, nos reunimos en la Municipalidad y ese mimso día nos trajeron los camiones con tierra. Nos suma, nuestra idea es hacer un pum track, arriba y abajo tres líneas de salto, que va estar dividida por intermedia, fácil y avanzado, que se van a dividir por mecetas dobles. Cuando tengamos la pista planeamos torneos".
Agregó que desde el municipio les pondrán, luces, sillas, basureros, árboles con el compromiso de cuidarlos. Por último mostró su emoción total: "Tener una pista a la vuelta de la casa, es una locura. Te despertas y podés andar en bici acá. Me escriben los chicos por tik tok para darme las gracias".