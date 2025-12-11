Por hechos de inseguridad, incrementarán la presencia policial en el macrocentro

A través de los operativos de Protección Ciudadana, incrementarán la presencia policial en algunos barrios de la ciudad. La decisión se tomó tras las entrevistas comunitarias que lleva adelante la Policía de Salta.

Según comentaron los vecinos, la seguridad se ve afectada por el consumo de alcohol, conflictividad social y robos registrados en la zona.

Tras las entrevistas, se reforzará a la Comisaría Quinta e incrementarán la presencia para los vecinos en plaza Alvarado, plaza España, en los barrios San Martín, Campo Caseros, Calixto Gauna, entre otros sectores del macrocentro de la ciudad.

También patrullaron distintos sectores, corredores seguros, y controlaron locales comerciales en distintos barrios de la jurisdicción.