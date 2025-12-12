Adrián “Polaco” Bastía será el nuevo DT de Central Norte y solo resta la firma

Adrián “Polaco” Bastía fue confirmado como el próximo director técnico de Central Norte para afrontar la segunda temporada del club salteño en la Primera Nacional.

Si bien aún falta la firma, su llegada se dará en los próximos días, cuando también será presentado oficialmente al plantel y a los hinchas.

El exmediocampista de Racing, Estudiantes y Colón iniciará su ciclo como entrenador en una categoría profesional, luego de experiencias previas en ligas regionales de Santa Fe. Su misión será afianzar al “Cuervo” en la divisional y darle una identidad futbolística clara al equipo.

Bastía ya tiene definido su cuerpo técnico: Andrés Grande lo acompañará como ayudante de campo y Juan Manuel De Peca será el preparador físico. Con un staff joven y renovado, Central Norte apuesta a un proyecto que apuntale su crecimiento en la Primera Nacional.