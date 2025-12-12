Continúa subiendo el precio del combustible, ¿a cuánto se consigue hoy el litro?

El precio de los combustibles sigue subiendo, con montos menores a los $10 en algunos casos, pero en otros alcanzando casi los $40.

El móvil de Radio 94.7 Salta, se dirigió a la estación de servicio Jacarandá ubicada en Av. Entre Ríos y calle Junín, donde se pudo ver el aumento de la nafta.

La Nafta Súper hace una semana costaba $1.732 y si bien subió $5 hoy pasando a valer $1.737, la semana pasada había sufrido una suba de $51.

La Infinia fue la que más vio una suba, con $34, pasando de $1.910 a $1.944 en solo una semana, mientras que la Diesel 500 alcanzó los $1.746 cuando antes valía $1.734.

En el caso de la Infinia Diesel subió $5 alcanzando los $1.936, dejando atrás los $1.931 de la semana pasada cuando había visto una suba de $40.

El GNC también fue susceptible de modificaciones en su valor, pasando de $745 al valor de $868.