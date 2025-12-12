Ovejero destacó los avances y los próximos desafíos de la Corte de Justicia de Salta

Tras ser ratificada por sus pares para un nuevo período como presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, en Sin Vueltas, de InformateSalta, realizó un balance del año judicial y los avances estructurales alcanzados durante su gestión.

Entre los principales logros, subrayó la consolidación del expediente digital, las notificaciones electrónicas y la profundización de la oralidad en materia penal, herramientas que permitieron acortar plazos y mejorar la dinámica diaria del sistema.

“Hoy los procesos son mucho más ágiles. Un escrito entra de manera virtual, se contesta y vuelve a ingresar sin demoras. La tecnología nos ayuda enormemente a mejorar la gestión”, sostuvo.

En la oportunidad, destacó también la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, que habilita audiencias virtuales, oficinas judiciales y un esquema de trabajo más eficiente.

Además, adelantó que ya se avanza en la reforma de los códigos Civil y de Familia para adecuarlos a las nuevas demandas.

La eficiencia, un eje de la gestión

Ovejero destacó la necesidad de reorganizar espacios, optimizar recursos humanos y fortalecer áreas satélites para que los jueces puedan abocarse exclusivamente a resolver causas. “En tiempos de recursos limitados, la creatividad es fundamental. Debemos eficientizar lo que tenemos sin dejar de garantizar el servicio de justicia”, afirmó.

También hizo foco en las capacitaciones obligatorias para magistrados y funcionarios, tanto en actualización jurídica como en nuevas tecnologías.

Y para finalizar, señaló que el Poder Judicial ya comenzó a trabajar en la regulación y el uso responsable de inteligencia artificial, tanto para evitar irregularidades como para agilizar tareas administrativas.