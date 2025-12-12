Estaciones de servicio móviles: En Salta aseguran que “no es una necesidad por ahora”

El Gobierno nacional habilitó la figura de las Estaciones de Servicio Móviles para el expendio de combustibles mediante la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía. Sin embargo, desde el sector de expendedores en Salta señalaron que la medida todavía se encuentra en etapa de análisis y que, por ahora, no representa una solución necesaria para la provincia.

Gerardo Romero, gerente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, explicó en diálogo con InformateSalta que la iniciativa aún está “verde”. “Se está analizando, igual que el autoservicio. No es que no se quiera implementar ni que no se vaya a implementar, pero hoy se están haciendo pruebas piloto y hay muchos inconvenientes”, sostuvo.

En ese marco, aclaró que el autoservicio podría ser funcional solo para determinados usuarios. “El autoservicio está pensado para gente que está acostumbrada a cargar combustible todos los días: el taxista, el camionero, ese tipo de persona que ya maneja ese sistema”, explicó, y remarcó que no es una modalidad pensada para el público en general.

El referente del sector indicó que, a diferencia de otras regiones del país, Salta cuenta con una buena cobertura de estaciones de servicio. “Queremos ver bien la reglamentación. Por suerte, en la mayoría de las localidades hay estaciones que están brindando un buen servicio”, afirmó.

A la vez relativizó los problemas de autonomía en los vehículos actuales. “Hoy cualquier auto puede recorrer grandes distancias sin inconvenientes. De acá a Iruya vas y volvés con el tanque y todavía te sobra”, ejemplificó.

Finalmente, puso en duda la viabilidad económica de nuevas inversiones. “Tal vez en otros lugares puede ser necesario, pero en nuestra provincia no lo vemos así. Hay estaciones bien instaladas que incluso tienen problemas económicos".

"Poner una estación para que no dé resultados no tiene sentido, porque son inversiones muy grandes”