El sindicato de Empleados de Comercio presenta su muestra anual de talleres y regalos

El sindicato de Empleados de Comercio acompaña a sus afiliados y sus familias, pero también a la comunidad en general todos los años dictando cursos de distintos rubros, con el fin de generar un espacio recreativo pero quizás también de ayuda económica.

Evelia Puca, secretaria de la mujer del Sindicato dijo por la 94.7: "Las chicas trabajan todo el año, vienen las esposas, las hijas, público en general, porque aceptamos también".

La Secretaria explicó que en la expo se va ver expuesto cosas hechas por hombres, o personas que incluso tiene alguna discapacidad: "Es impresionante la calidad de cada trabajo, el esfuerzo y sacrificio, el amor que le ponen a cada trabajo. Me siento orgullosa y cuando hacemos la muestra mi corazón estalla de emoción. Hay una señora que ve con un solo ojito".

Por último, totalmente expectante dijo: "Acá las puertas están abiertas para que vengan, los profesores tiene una calidad humana terrible. Puntillismo, sublimación".

Podes visitar la expo este viernes desde las 9 a las 21.30 en calle España 1090, Salta Capital. Donde hoy se hará el cierre del evento con un lunch y sorteos. Además podés anticiparte y comprar cosas originales a un buen precio.