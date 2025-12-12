¿Cansado a fin de año? El dólar en Salta cierra la semana en baja

El mercado cambiario informal de Salta cerró la semana con un leve retroceso en el precio del dólar blue pues, durante la mañana de este viernes 12 de diciembre, la cotización de la divisa presentó una baja de cinco pesos respecto al cierre de la jornada anterior, con el valor de referencia para la venta ubicado en $1.460 pesos, mientras que el precio de compra se fijó en $1.425 pesos.

Este retroceso, según los datos de InfoDólar, marca una moderación en la cotización de la moneda en las últimas semanas. Si comparamos el precio de venta de hoy ($1.460) con el pico registrado el 25 de noviembre, cuando la divisa se vendía a $1.475 pesos, el dólar blue ha mostrado una disminución, sugiriendo un período de estabilidad relativa.

No obstante, esta baja no anula las variaciones volátiles que se han registrado. A finales de noviembre, por ejemplo, el dólar blue experimentó un descenso significativo, pasando de los $1.475 del día 25 a $1.435 el 28 de noviembre. Esto demuestra la sensibilidad del mercado a los movimientos financieros y las expectativas económicas.

Pese a las fluctuaciones de las últimas semanas, la cotización de este viernes se mantiene por encima de los valores de mediados de noviembre. La referencia de venta de hoy ($1.460) es superior a los $1.440 que se registraban el 17 de noviembre, ubicándose en un punto medio tras las oscilaciones de los últimos 25 días.