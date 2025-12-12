Por la inflación, actualizaron los montos de multas procesales

Por la inflación, actualizaron los montos de multas procesalesJusticia12/12/2025
La Corte de Justicia de Salta resolvió actualizar los montos de las multas previstas en distintos artículos del Código Procesal Civil y Comercial, en virtud del tiempo transcurrido desde la última actualización y las variaciones registradas en el índice de costo de vida.
La decisión fue tomada mediante la Acordada 14537, firmada por la presidenta, juezas y jueces reunidos en el Salón de Acuerdos del tribunal, fundamentándose en la necesidad de adecuar los valores fijados originalmente por la Acordada 14092.
Según se informó, la actualización se realiza en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 153 de la Constitución Provincial y por el artículo 822 del Código Procesal Civil y Comercial, que autorizan a la Corte a definir estos importes.
A partir del 1 de febrero de 2026, las multas quedarán establecidas de la siguiente manera:
- Artículo 29: $21.800
- Artículo 45: $118.800
- Artículo 130: $199.100
- Artículo 145: $100.100
- Artículo 329: $199.100
- Artículo 374: $298.000
- Artículo 399: $199.100
- Artículo 431: $33.200
- Artículo 436: $33.200
- Artículo 446: $33.200