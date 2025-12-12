El dólar cerró la semana con una leve alza y se podría terminar la pax cambiaria

El dólar oficial retomó las subas este viernes y cerró la semana en alza. Pese a esto es que en los últimos cuatro días hábiles, la brecha contra el techo de la banda cambiaria se consolidó alrededor del 5%.

Es que el dólar mayorista cerró a $1.441 para la venta tras encadenar dos rondas de correcciones, una suba de $5 respecto a ayer. El esquema de bandas cambiarias fijó para este viernes un techo de libre flotación de $1.517, lo que dejó al tipo de cambio oficial aún 5,3% por debajo de ese límite.

Por la parte de los contratos de dólar futuro, estos operaron con subas generalizadas de hasta 0,4%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de diciembre llegará a $1.453. La moneda estadounidense, en el Banco Nación (BNA) cotizó a $1.465 para la venta.

El MEP cotiza $1.478,44, mientras que el CCL opera a $1.512,68, con una brecha que vuelve al 5%. Por su parte, el dólar cripto cotiza a $1.500.