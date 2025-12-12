Intentó evadir el control del Plan Güemes y lo descubrieron: Llevaba cocaína

Intentó evadir el control del Plan Güemes y lo descubrieron: Llevaba cocaínaPoliciales12/12/2025
Esta mañana se apostó un control de Gendarmería en el marco del Plan Güemes en el acceso a la localidad de Hipólito Yrigoyen.
El hecho se dio cerca de las 8:00, sobre Ruta Nacional 50, metros antes del control se detuvo un automóvil en la banquina. El personal de seguridad se desplazó con un móvil policial hacía el lugar, se acercaron al conductor y le solicitaron que abra el baúl.
Ante la situación, el hombre manifestó que transportaba hoja de coca. Sin embargo, tras consultar con la Fiscalía y en presencia de dos testigos revisaron los bultos y en realidad, tenía 25 paquetes envueltos en color amarillo cada bulto.
El hombre quedó a disposición de la justicia.
