Nueva encuesta y polémica: Midieron un balotaje Milei vs. Kicillof para 2027 y a “Karina 2031”

Es el último estudio nacional de la consultora Trends, al cumplirse los dos años de mandato libertario.

Además, como saldría una presidencial por espacios en el 2027.

El contundente triunfo electoral del Gobierno en las últimas legislativas apuró las mediciones para 2027. Así, empezaron a aparecer distintas encuestas para evaluar ese escenario, con una pelea central: Javier Milei vs. Axel Kicillof. Pero un nuevo estudio trajo una novedad: ya preguntó por posibilidad de “Karina 2031”. ¿Puede haber hegemonía de los hermanos por (al menos) 12 años? Polémica.

El estudio al que accedió Clarín este fin de semana es de Trends. "Trabajamos principalmente para clientes privados, con investigación de mercado, y hacemos estudios sistemáticos de medios. En política venimos trabajando en distintas provincias y con algunos dirigentes locales", definen en la firma.

Se trata de un relevamiento de 2.000 casos online a nivel país, entrevistados entre el 4 y el 9 de diciembre, en coincidencia con los dos años de gestión libertaria. Los resultados se presentan con +/- 2,2% de margen de error.

Como el resto de los trabajos que se conocieron pos victoria del 26 de octubre, los números en general son muy auspiciosos para el Gobierno. Del clima de incertidumbre política y económica en la previa de la votación, el oficialismo reanimó las expectativas y comenzó a hablar sin disimulo de otro tiempo de 4 años.

La reelección de Milei y cómo saldría un mano a mano con Kicillof

El capítulo 4 de la encuesta es el dedicado a las “Elecciones”. Y arranca con una cuadro general de intención de voto por espacio. Lo plantea así: “Pensando en las Elecciones Presidenciales de 2027, ¿a cuál de los siguientes espacios políticos votaría?”.

Las cifras que presenta son parecidas al reciente comicio intermedio, con La Libertad Avanza con unos 10 puntos de ventaja sobre el peronismo K, y el resto claramente alejado. La tabla queda conformada así:

La última encuesta nacional de la consultora Trends.

1° La Libertad Avanza de Javier Milei: 43%.

2° El peronismo de CFK y Axel Kicillof: 33%.

3° Provincias Unidas de Llaryora y Pullaro: 4%.

– Otro espacio político: 11%.

– Blanco/Nulo: 2%.

– Ns/Nc: 7%.

Luego se pregunta por la reelección de Milei y por una eventual segunda vuelta contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Y en ambos casos, el Presidente sale bien parado.

La última encuesta nacional de la consultora Trends.



“Si Javier Milei decidiera buscar la reelección en 2027, ¿usted qué tan dispuesto estaría a votarlo?”, pregunta Trends, con este resultado: 36% seguro lo votaría + 12% podría llegar a votarlo (techo de 48%). Lo combina con un rechazo/nunca lo votaría de 47% + 5% de “Ns/Nc”.

La última encuesta nacional de la consultora Trends.

“Y si hubiera un Ballotage entre Milei y Kicillof, ¿a quién votaría?”, plantea también el estudio. Y el libertario se impone cómodo, 50% a 38%, con 11% de blanco/nulo y 1% de “Ns/Nc”.

El potencial electoral de “Karina 2031”

Hasta ahí, lo lógica, aunque aún falten dos años para la próxima presidencial. Pero Trends suma un punto polémico, cuando indaga: “Algunos opinan que Karina Milei podría presentarse a la presidencia en 2031 para suceder a su hermano, Javier Milei. Si las elecciones fueran hoy, ¿usted votaría por Karina Milei?”.

La última encuesta nacional de la consultora Trends.



A diferencia de Javier, el potencial de Karina es bajo: 8% seguro lo votaría + 17% podría llegar a votarlo (techo de 25%). Lo combina con un rechazo/nunca lo votaría de 65% + 10% de “Ns/Nc”.