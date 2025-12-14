ANSES pagará más de $580.000 en lo que resta del mes: A quiénes alcanza

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, antes de que finalice el año 2025, depositará un monto total de $581.319,39 a las beneficiarias de la Pensión Madre de 7 Hijos. Esta cifra incluye una actualización mensual, un bono extraordinario de fin de año y la segunda parte del aguinaldo, lo que convierte este pago en un significativo refuerzo para las familias que dependen de esta prestación.

Desglose del monto para diciembre



El pago total se compone de varias partes:

Haber mensual actualizado: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo correspondiente: $170.439,80

Este refuerzo extraordinario se suma a la actualización de diciembre, que corresponde a un aumento general del 2,34% establecido por la fórmula de movilidad, conforme al Decreto 274/2024. De esta manera, las beneficiarias de la Pensión Madre de 7 Hijos recibirán una suma equivalente al monto de la jubilación mínima, lo que representa un alivio económico para muchas mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Requisitos y trámite para solicitar la Pensión

Para solicitar la Pensión Madre de 7 Hijos, las interesadas deben ingresar a la plataforma Mi ANSES para verificar que sus datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados. En caso de que falte información, deberán presentar la documentación correspondiente y completar el formulario PS 6.18. Además, no es necesario tener un estado civil específico, ya que la pensión puede ser solicitada a cualquier edad. Sin embargo, se excluye a quienes ya perciban otras jubilaciones o pensiones nacionales, provinciales o municipales.

Una vez que la solicitante haya completado este paso, deberá acudir a cualquier oficina de ANSES, sin necesidad de turno previo, con el DNI original y copia y el formulario PS 6.18, que debe marcar la opción "OTRAS" y aclarar que se trata de la Pensión Madre de 7 Hijos. (Con información de Ámbito)