Denuncian hechos de violencia reiterados en barrio Hernando de Lerma

Otro episodio de violencia trascendió desde el Barrio Hernando de Lerma, ubicado en el macro centro de nuestra ciudad y los vecinos no dudaron en denunciar que a pesar de sus constantes reclamos, no hay acción concreta de las autoridades para frenar con esta situación.

La gente desde hace algún tiempo denuncia hechos delictivos que van de la mano con la prostitución y las adicciones en la zona, que los tienen de rehén en sus propias viviendas.

El episodio que trascendió, fue grabado por un vecino y tiene como protagonista a dos mujeres trans. En las imágenes se observa una discusión entre ambas en la vía pública y según se puede escuchar en el video, el conflicto se desata cuando una de ellas le pregunta a la otra cómo se llamaba.

Ante la respuesta de que no conocía su nombre, la situación escala y termina con una agresión física, cuando una de las involucradas le propina un cachetazo a la otra, publicó De Frente Salta.