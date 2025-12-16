¡Salvando la Navidad! Robaron un muñeco navideño desde una casa y apareció en un negocio

¡Salvando la Navidad! Robaron un muñeco navideño desde una casa y apareció en un negocioPoliciales16/12/2025
El curioso hecho pero que generó indignación en una familia del B° Santa Victoria ocurrió en la madrugada del lunes.
Desconocidos ingresaron a la vivienda y sustrajeron un muñeco navideño, que hace a la decoración de la vivienda. Tras la denuncia de la damnificada. Intervino la Fiscalía Penal 5.
Fue así que efectivos de Comisaría Séptima de barrio Santa Lucia, realizaron un procedimiento buscando dar con el paradero del muñeco de grandes dimensiones.
En ese contexto, los uniformados realizaron tareas de campo, logrando en la misma mañana del lunes, ubicar el muñeco en un local de barrio Centro, el cual fue recuperado y restituido a su propietaria.
Últimas noticias
Te puede interesar
Fuerte denuncia por hechos sucedidos en el Hogar Niño Jesús de Castañares
Por Guillermo CaliuoloPoliciales15/12/2025
Banda de motochorros desbaratada durante patrullaje nocturno: Secuestran arma de fuego
InformateSaltaPoliciales14/12/2025
Incautan cargamento ilegal valuado en 30 millones de pesos: Hay tres demorados
InformateSaltaPoliciales14/12/2025
Patrullaje preventivo terminó con el secuestro de más de 110 dosis de droga
InformateSaltaPoliciales14/12/2025
Lo más visto
Sáenz oficializa a su gabinete: Quiénes son y qué roles asumirán
Por Sebastián Quinteros NavarroGobierno15/12/2025