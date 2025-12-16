¡Salvando la Navidad! Robaron un muñeco navideño desde una casa y apareció en un negocio

Policiales16/12/2025
muñeconavideñooo

El curioso hecho pero que generó indignación en una familia del B° Santa Victoria ocurrió en la madrugada del lunes.

Desconocidos ingresaron a la vivienda y sustrajeron un muñeco navideño, que hace a la decoración de la vivienda. Tras la denuncia de la damnificada. Intervino la Fiscalía Penal 5.

Fue así que efectivos de Comisaría Séptima de barrio Santa Lucia, realizaron un procedimiento buscando dar con el paradero del muñeco de grandes dimensiones.

En ese contexto, los uniformados realizaron tareas de campo, logrando en la misma mañana del lunes, ubicar el muñeco en un local de barrio Centro, el cual fue recuperado y restituido a su propietaria.

navidad

