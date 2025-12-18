Presupuesto 2026: El Gobierno no logró derogar las leyes de discapacidad y universidades

En el debut de las sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Presupuesto 2026 con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, pero sufrió un revés importante: la oposición rechazó el capítulo XI, donde se incluían la derogación de la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia en discapacidad.

El capítulo XI también contenía medidas sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y fondos para el Poder Judicial, que el oficialismo intentó resguardar mediante maniobras de última hora. Sin embargo, 123 diputados votaron en contra y solo 117 a favor, con dos abstenciones, dejando sin efecto esas iniciativas y otras vinculadas a zonas frías, asignaciones familiares y salud pediátrica.

El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del 5% del PBI, inflación anual del 10,1%, tipo de cambio de $1423 en diciembre de 2026, y superávit primario del 1,5% del PBI, además de incrementos en exportaciones e importaciones. La media sanción ahora será enviada al Senado para su aprobación definitiva.

Durante la sesión, que se extendió por varias horas, se mantuvieron negociaciones frenéticas y protestas cerca del Congreso, reflejando la tensión política en torno a un texto que mezcla ajustes fiscales y polémicas derogaciones legales.