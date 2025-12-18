Aumenta el contrabando desde Bolivia: el daño para comercios y el perjuicio económico para Salta

Salta es una provincia que tiene en el comercio formal la mayor cantidad de empleados formales registrados. Casi el 20% del total pertenecen a este rubro. Y la economía local gira mucho en torno al consumo y movimiento de bienes, y es el comercio el que aporta a las arcas municipales en impuestos como el TISH, a la provincia en Rentas y a Nación en IVA y Ganancias, entre muchos otros aportes que el comercio formal y registrado hace a las arcas públicas.

El comercio formal paga impuestos, emite facturas, cumple con todas las normas, habilitaciones, paga cargas sociales, todo lo que justamente el comercio ilegal, trucho, en negro o que vende de contrabando no hace.



Pero uno de los principales problemas que golpea al sector comercial es el contrabando que cruza principalmente desde Bolivia e ingresa a Salta muchas veces sin control, generando una competencia desleal que afecta a pequeños y medianos comerciantes de toda la provincia.

A veces, por suerte, se hacen operativos como el de ayer pero que lamenteblemente terminan en hechos de violencia y a los tiros, porque esos pasadores, contrabandistas, bagayeros no solo son delincuentes que ingtresan mercadería de manera ilegal, por pasos no autorizados, sino que además son violentos.

A diario, por pasos no habilitados de la frontera y hasta en rutas secundarias, circulan vehículos y personas que ingresan mercaderías de todo tipo sin factura ni pago de tributos alguno. Desde productos electrónicos hasta prendas de vestir, perfumes o alimentos no declarados: todo termina vendiéndose en ferias, mercados informales o incluso locales o casas de barrio.

Competencia desleal que golpea al comercio salteño, el que aporta al estado

Es por eso que desde hace tiempo los comerciantes de Salta alertan que esta situación que se volvió estructural. “La gente va hasta Bolivia, trae de todo sin pagar impuesto de ningún tipo y lo vende más barato acá”, cuenta una comerciante del centro salteño. El problema es claro: cuando un producto ingresa por fuera de los canales formales, su precio puede ser hasta 30% o 40% menor que uno legal y registrado. Eso ahoga a quienes pagan alquiler, empleados, servicios y tributos. Y la administración pública se solventa con esos ingresos, que si no se hacen, ¿de dónde se va a financiar?

Esta competencia desleal y que ha aumentado considerablemente y a la vista de todos, no solo golpea al dueño de un negocio, sino también al consumidor, es decir al ciudadano, a largo plazo: porque se reduce la recaudación fiscal (el trucho no paga impuestos), debilita la actividad económica formal y fomenta circuitos informales que no aportan a la seguridad social (para el pago de las jubilaciones actuales) ni al desarrollo local.

Economía y empleo en riesgo

El impacto del contrabando no se queda solo en la venta. Al reducirse las ventas en comercios habilitados, se generan menos puestos de trabajo, menos inversión y menos movimiento en sectores vinculados, como transporte, logística y servicios. Para un salteño que vive del comercio formal o de su pequeña pyme, el impacto de los precios bajos de productos ingresados de contrabando puede significar la diferencia entre mantener un negocio abierto o tener que cerrarlo.

Esto sucede en el comercio de la ciudad capital, pero también y muy fuerte en el comercio de las ciudades del Norte que se les hace imposible sostenerse. Y a fin de año con las fiestas esto aumenta considerablemente.

¿Por qué persiste el problema?



Las causas son múltiples:

La proximidad geográfica con Bolivia y la existencia de pasos fronterizos donde el control es escaso.

La falta de coordinación entre fuerzas de seguridad, aduanas y provincia y municipios para fiscalizar correctamente el ingreso de mercadería.

Faltas de empleo formal en la zona o de otras alternativas para salir adelante.

Cierta connivencia con la actividad de parte del Estado, que mira para otro lado.

También influye la necesidad de muchos consumidores de buscar precios más accesibles en economías familiares con ingresos cada vez más ajustados.



Claves para combatirlo

Expertos y comerciantes coinciden en algunas líneas de trabajo:

Mayor control fronterizo y operativos conjuntos con fuerzas federales. Campañas de concientización para que el consumidor sepa el impacto de comprar mercadería de contrabando. Apoyo al comercio local formal, con incentivos, bajas en impuestos y facilidades que fortalezcan su competitividad.



El contrabando no es solo un problema de frontera: es una cuestión que repercute en el bolsillo del salteño, en las oportunidades laborales y en el futuro de cientos de pequeñas y medianas empresas que sostienen a miles de familias.