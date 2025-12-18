Se fue Abadía y el Albo reordena el plantel: Los nombres que ya están confirmados

El arquero Federico Abadía, uno de los referentes de Gimnasia y Tiro en la última temporada, anunció su salida del club para sumarse al Cúcuta Deportivo de Colombia, una baja sensible que obliga al Albo a rearmar el arco de cara a la próxima campaña en la Primera Nacional.

La partida del guardameta deja un vacío importante en un puesto clave y ya activó el análisis del cuerpo técnico y de la comisión de fútbol, que comenzaron a evaluar alternativas para cubrir la posición. En ese escenario, todo indica que Federico Consentino continuará una temporada más en la institución y se perfila como una de las principales opciones para disputar la titularidad.

El arquero rosarino había llegado al club con expectativas de adueñarse del arco, pero una lesión lo dejó al margen y permitió que Abadía se consolidara como titular. Con la salida del referente, en Gimnasia y Tiro confían en que Consentino pueda recuperar protagonismo y aportar su experiencia bajo los tres palos.

Mientras se define quién ocupará el arco, la dirigencia avanzó en la continuidad de varios jugadores que formaron parte de la última temporada. Ya está confirmada la permanencia de Ivo Cháves, Rubén Villareal, Lautaro Montoya, Matías Birge y Nicolás Rinaldi. Además, se encuentran muy cerca de renovar Jonás Aguirre, Lautaro Gordillo y Fabricio Rojas.

Con la base del plantel prácticamente asegurada, el Albo empieza a delinear su proyecto para el próximo torneo, con la misión de reforzar puestos clave y sostener la ilusión de ser protagonista en la Primera Nacional.