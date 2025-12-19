La Municipalidad instalará “decks” en la Plaza Alvarado

La Subsecretaría de Contrataciones de la Municipalidad de Salta aprobó y adjudicó la Licitación Pública N.º 14/25 destinada a la adquisición e instalación de decks para locales gastronómicos ubicados en el entorno de Plaza Alvarado.

Este año en el Concejo Deliberante e incentivados por la Municipalidad se aprobaron los cambios necesarios para la instalación de decks, con la premisa de mejorar el uso del espacio público y optimizar la circulación peatonal en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Según se detalla en los considerandos del acto administrativo, la obra permitirá liberar veredas de obstáculos, ordenar el espacio urbano y poner en valor el entorno de Plaza Alvarado, beneficiando tanto a vecinos como a visitantes que circulan diariamente por el sector.

El presupuesto oficial de la contratación fue estimado en $144.191.634,40, con reserva de crédito debidamente autorizada y factibilidad financiera aprobad.