Il Cavallino: El resurgir de un emblema salteño y la visión detrás de la marca

Decir helado en Salta es invocar la tradición de Il Cavalino, una historia de excelencia gastronómica forjada a base de visión y esfuerzo familiar. Helio Morgado, rionegrino de nacimiento y formado profesionalmente en la costa atlántica, encontró en Salta no solo un mercado, sino su lugar en el mundo. Tras una compleja batalla legal que lo obligó a reinventarse, hoy lidera el regreso de la marca que marcó a generaciones.

"Estamos en una etapa de relanzamiento institucional. Tras un litigio de casi una década que nos obligó a operar bajo la marca Tierra Norte, hoy recuperamos nuestra identidad original y estamos listos para volver a posicionarnos", explica Morgado en diálogo con InformateSalta.

Las personas interesadas pueden seguir a IlCavalino en redes sociales; en dónde los encontraron como helados_ilcavallino.

Los orígenes de Il Cavalino

— ¿Cómo fueron los inicios de la marca en la provincia?

"La génesis de Il Cavalino en Salta se remonta a 1986. En aquel entonces, yo operaba una heladería en Villa Gesell cuando recibí la propuesta de empresarios del sector automotriz para desarrollar un proyecto aquí. El plan inicial era técnico: montar la planta y regresar. Sin embargo, el potencial de la provincia y la calidad de vida me cautivaron. Decidí integrarme como socio operativo durante nueve años hasta que, en 1995, adquirí la totalidad del paquete accionario, consolidando a Il Cavalino como una empresa estrictamente familiar".

El desafío legal: Un duelo de David contra Goliat

— La marca atravesó un proceso judicial muy complejo, ¿qué fue lo que sucedió realmente?

"Poco antes de la crisis de 2001, una firma automotriz muy conocida buscó introducir la marca Il Cavalino en Argentina para el rubro de cafeterías. Nos vimos envueltos en un litigio desigual contra una corporación global. Lamentablemente, un fallo judicial en Buenos Aires restringió nuestro uso de la marca para la venta al público, aunque preservamos el derecho sobre la formulación del producto. Eso nos obligó a crear 'Tierra Norte'. Fue un proceso de resistencia; sabíamos que la marca secundaria no tenía el mismo peso emocional en el consumidor. Afortunadamente, el año pasado los derechos de marca expiraron, actuamos con celeridad jurídica y logramos recuperarla. Hoy, Il Cavalino vuelve a ser nuestro".

El regreso de un clásico salteño

— Tras esta recuperación, ¿cuál es el presente de la empresa?

"Es un momento de reconstrucción activa. Somos una empresa familiar donde el compromiso es total: mis hijos, nueras y nietos están involucrados en cada eslabón de la cadena, desde la logística hasta la producción. Actualmente operamos desde una planta modelo en el Parque Industrial, diseñada bajo estándares de alta eficiencia. Nuestro objetivo estratégico a corto plazo es relanzar el modelo de franquicias, que históricamente ha sido la columna vertebral de nuestro crecimiento".

— Entonces, ¿volveremos a ver los locales de Il Cavalino en las esquinas estratégicas de Salta?

"Estamos trabajando intensamente en el área comercial para que eso suceda. Sería la coronación perfecta para tantos años de sacrificio; un reconocimiento a la persistencia de nuestra familia y a la fidelidad del cliente salteño".

Calidad de exportación con insumos locales

— Salta se destaca por su gastronomía, ¿cómo influye la materia prima local en su receta?

"Nuestra filosofía de producción se basa en la integración vertical. A diferencia de los métodos industriales que utilizan saborizantes artificiales, nosotros procesamos fruta natural de la región. De hecho, hace cuatro años establecimos nuestra propia plantación lindante a la fábrica para garantizar la trazabilidad y frescura de los insumos. No operamos simplemente una heladería; operamos un laboratorio de sabores. Es un orgullo para la industria salteña contar con una planta de estas características".

Innovación en el servicio: El modelo de carritos itinerantes

— Los camioncitos de Il Cavalino son un icono en los eventos locales, ¿Cómo surgió esa unidad de negocio?

"Fue una visión estratégica que adquirimos en los años 90 a un emprendedor europeo. Entendimos que el helado tiene un componente de 'compra por impulso' muy fuerte. Profesionalizamos el servicio y hoy es un modelo de negocio sumamente exitoso para eventos corporativos y sociales. Ofrecemos un sistema de consumo libre que aporta un valor diferencial y una experiencia única al invitado".

— El mercado actual exige innovación constante, en este contexto imagino que estarán preparando nuevas propuestas

“Efectivamente. Tras un exhaustivo análisis de mercado, Heladerías Il Cavallino ha lanzado oficialmente su exclusivo modelo de negocios y franquicias. Hemos diseñado propuestas de inversión adaptadas tanto al mercado salteño como a toda la región del NOA.

Nuestro objetivo es consolidar nuestra presencia mediante alianzas estratégico-comerciales, ofreciendo cuatro formatos versátiles: Express, Take Away, Full y Heladería con Confitería. Cada unidad de negocio ha sido desarrollada para alinearse al perfil del inversor, garantizando rentabilidad incluso en épocas de estacionalidad y manteniendo siempre el sello de calidad artesanal que nos distingue.

Tres décadas de identidad salteña

— Después de casi 40 años de trayectoria, ¿qué significa Salta para usted?

"Siento una gratitud profunda. Salta me brindó la oportunidad de desarrollarme profesionalmente y de formar una familia que ya va por la cuarta generación. He sido recibido con una calidez humana inigualable, incluso por parte de mis colegas y competidores, con quienes mantengo una relación de respeto y colaboración mutua. Esta provincia es mi hogar definitivo. Mi compromiso con esta tierra es total y mi mayor deseo es seguir contribuyendo al crecimiento de Salta, el lugar donde elijo quedarme para siempre".