Lizy Tagliani tiene la adopción plena de "Tati": "La familia no se define por la biología"

Lizy Tagliani y su esposo Lizy Tagliani viven uno de los momentos más felices de sus vidas: la Justicia les otorgó la adopción plena de su hijo Tati, consolidando definitivamente el hogar que construyeron con amor, paciencia y compromiso.

"Cada etapa dela adopción se atravesaba con la esperanza intacta”

La conductora compartió la noticia con profunda emoción en su programa de radio, donde relató el largo camino que atravesaron como familia. “Un día decidimos inscribirnos en el registro de adopción y empezó una espera que parecía eterna, con entrevistas, evaluaciones y visitas. Cada etapa se atravesaba con la esperanza intacta”, contó.

El primer encuentro con Tati fue tan movilizador como inolvidable. A partir de allí comenzaron las visitas, las despedidas difíciles y un vínculo que se fue fortaleciendo día a día. “Llevábamos un osito de apego que se quedaba con él cuando no estábamos juntos. Cada separación dolía, pero sabíamos que había que respetar el proceso”, recordó Lizy.

La llegada de una orden judicial inesperada permitió que el niño se quedara a vivir con ellos. “Sentí que estaba pariendo desde el corazón”, confesó. Sin embargo, el camino no estuvo exento de miedo e incertidumbre, atravesado por una crisis mediática que puso en riesgo la continuidad del proceso. “Pensé en cómo se le explica a un niño que vuelve a perder una familia”, dijo con la voz quebrada.

“La familia no se define por la biología, sino por el amor"

Finalmente, la resolución llegó. “Subimos las escaleras del juzgado y había un cartel que decía: ‘Felicitaciones familia Nebot’. En ese momento entendí que todo había valido la pena”, expresó. Para Lizy, la experiencia reafirmó una convicción profunda: “La familia no se define por la biología, sino por el amor. Y ese amor nos transformó a todos”.

Con la adopción plena, Lizy, Sebastián y Tati comienzan una nueva etapa, celebrando una historia construida desde el cuidado, la entrega y el deseo profundo de ser familia.