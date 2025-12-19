Damián sufrió la picadura de un insecto mientras trabajaba, fue operado y necesita nuestra ayuda

Un hecho lamentable que tiene en jaque la vida de Damián Ezequiel Chorreo, un joven que se encontraba trabajando en Güemes y que fue picado por un insecto, busca que los corazones solidarios le tiendan una mano en este difícil momento.

Tras la picadura, terminó internado en la provincia de Jujuy, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia el día jueves. Hoy continuá con diagnostico reservado y a la espera de una evolución favorable.

Su familia pide ayuda económica para solventar gastos de medicación, estadías y otras que vayan surgiendo mientras Damián sale adelante de esta situación lamentable, publicó Expresión del Sur.

A quienes quieran ayudar, pueden hacerlo donando lo que esté a su alcance al Alias: Noe86clau.nx a Nombre de: Claudia Noemí Fernández, madre del joven.