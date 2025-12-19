¿Estaba de trampa? Descubrió a su pareja con otro hombre y terminaron rompiendo un comercio

El episodio ocurrió en calle Belgrano al 2100 en la ciudad de Mar del Plata, es que la violenta situación comenzó cuando un hombre de 39 años encontró a su pareja con otro individuo.

La pelea inició sin palabras de por medio, el hombre ingresó al local y vió a su pareja compartiendo una cerveza con un joven de 33 años al que atacó inmediatamente.

El enfrentamiento que terminó involucrando al personal del comercio, ocasionó la rotura de vajilla, vidrios y muebles. Los hombres pudieron calmarse ante la llegada del personal de la Subcomisaría Casino acudió al lugar y procedió a la detención del hombre de 33 años, mientras que el otro involucrado recuperó la libertad poco después.

La causa juidicial fue caratulada como “Daños” y quedó bajo la investigación de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro.