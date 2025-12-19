Tartagal: En un control vehicular detuvieron a un hombre con pedido de captura

De acuerdo a información a la que accedió InformateSalta durante la mañana de ayer, oficiales de la Policía de la Provincia de Salta que se encontraban afectados al Control Integral 2025, realizaban un control vehícular cuando identificaron a un individuo con pedido de captura código rojo.

El control ubicado sobre la Ruta Nacional 34, buscó alejar al hombre del vehículo que conducía para evitar que este intente darse a la fuga.

Una vez bajo custodia, los oficiales se comunicaron con la justicia para dar cuenta de lo sucedido.

El hombre presentaba un pedido de captura por "hurto de motovehículo", solicitado por el Juzgado de Octava Nominación de El Carmén, Jujuy.