Video: El contundente nocaut de Anthony Joshua ante Jake Paul

El británico de 36 años impuso el poderío de su experiencia y sus puños contra el Youtuber

El británico de 36 años impuso el poderío de su experiencia y sus puños contra el Youtuber

La esperada y polémica velada entre el ex campeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua y el Youtuber Jake Paul en el Kaseya Center de Miami tuvo un desenlace por demás esperado: el británico ganó con un contundente nocaut en el sexto asalto en un evento que tuvo más atractivo en la previa por el morbo que por el desempeño estrictamente deportivo de ambos.

El Gallo, que entró con un atuendo en homenaje al fallecido Hulk Hogan, aplicó una estrategia esperable de escape que le sirvió a lo largo de tres asaltos. Logró escabullirse de un Joshua que tampoco pudo lucirse en ningún momento. Con apenas 14 golpes acertados por parte del británico y 10 del influencer hasta el cuarto asalto, las piernas de Jake Paul comenzaron a perder sorpresa para moverse. A lo largo de esa cuarta vuelta, cayó en reiteradas ocasiones a la lona pero por trastabillar o como una estrategia camuflada para tomar aire.

En el quinto llegaron las primeras cuentas formales del árbitro Chris Young. En la primera ocasión, el referí alcanzó los ocho segundos cuando Paul casi que se lanzó a la lona para buscar una recuperación física. A falta del último minuto, otra vez la cuenta sumó ocho segundos pero tampoco pareció ser por un golpe claro de Joshua.

Finalmente, el tema terminó en el sexto de los ocho rounds pautados. AJ persiguió a un agotado Jake Paul que vio la cuenta en los primeros segundos tras lanzarse una vez más a la lona. El golpe definitivo llegó con 1 minuto y 40 segundos para el cierre: el ex campeón mundial lo arrinconó, lo desgastó con aciertos en el cuerpo y lo terminó con un derechazo brutal al rostro. El influencer ya no alcanzaría a levantarse antes de que Young decretara el final oficial.

“Creo que tengo la mandíbula rota”, dijo el influencer desde el ringside tras la velada.

El evento tuvo algunas reglamentaciones especiales: se le puso a Joshua un límite máximo de peso (245 libras) a pesar de que la categoría de los pesados es libre. Pautado a ocho rounds de tres minutos con guantes de 10 onzas (280g) y con un ring levemente más amplio que los habituales, el combate contó como oficial para ambos.

Si bien Jake Paul iba a pelear en esta fecha contra la estrella Gervonta Davis –el evento debió ser suspendido–, esta fue la velada de boxeo más polémica reciente porque Anthony Joshua viene de disputar un título mundial en su última presentación hace apenas 15 meses y, aunque perdió con un brutal KO ante su compatriota Daniel Dubois en el Wembley Stadium, todavía es una de las figuras estelares de la categoría de los pesados.

Independientemente de lo que fue el combate, el evento fue objeto de críticas y elogios en la previa entre aquellos que valoran la difusión de la disciplina y los que creen que se degrada el deporte. “Independientemente de lo que pase mañana en el ring, el mundo ahora debe respetar a Jake Paul. Un niño que conquistó las redes sociales y se enamoró del boxeo y ha entrenado tan duro como cualquiera y ha traído millones de nuevos fanáticos al deporte y está brindando una gran actividad a los boxeadores que pelean en sus carteleras”, aseguró en sus redes sociales Mauricio Sulaiman, el reconocido presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Debates a un costado, se especula que Jake Paul y Anthony Joshua repartieron una bolsa de unas 100 millones de libras para cada uno a partir de este comentado evento.