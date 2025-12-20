El boom de la IA, la salud y la energía redefine qué carreras eligen hoy los estudiantes

La elección de carreras universitarias atraviesa un punto de inflexión. Las decisiones ya no se apoyan solo en la tradición académica o la vocación temprana, sino en una lectura cada vez más pragmática del futuro laboral. Inteligencia Artificial, salud y energía aparecen hoy como los grandes polos de atracción para miles de estudiantes que buscan formación con rápida salida laboral, estabilidad y proyección a largo plazo.

En los últimos años, las inscripciones en carreras vinculadas a tecnología crecieron entre un 20% y un 30%, impulsadas por la digitalización acelerada de la economía, la automatización de procesos y la demanda sostenida de talento especializado. Programación, ciencia de datos, sistemas e inteligencia artificial dejaron de ser nichos para convertirse en opciones centrales dentro de la oferta universitaria.

Tecnología e IA: el nuevo imán académico

Las carreras tecnológicas encabezan el ranking de preferencias. La promesa de alta empleabilidad y salarios competitivos explica buena parte del fenómeno, pero también influye la transversalidad: hoy la tecnología atraviesa casi todas las actividades productivas.

Entre los perfiles más buscados se destacan:

especialistas en inteligencia artificial y machine learning

científicos y analistas de datos

desarrolladores de software y arquitectos de sistemas

profesionales en ciberseguridad y computación en la nube

Se trata de perfiles que no solo encuentran oportunidades en empresas tecnológicas, sino también en bancos, industria, comercio, salud y sector público.

Salud: una demanda que no se detiene

El área de la salud mantiene un crecimiento sostenido, con aumentos de matrícula de entre 10% y 15% anual en muchas universidades. La pandemia dejó una huella profunda, pero el envejecimiento poblacional y la expansión de la salud digital consolidaron una tendencia que va más allá de las carreras tradicionales.

Además de medicina y enfermería, crece el interés por:

bioinformática y análisis de datos clínicos

tecnologías médicas

gestión de sistemas de salud

profesiones vinculadas a la rehabilitación y el cuidado integral

La combinación entre salud y tecnología aparece como uno de los cruces con mayor proyección para los próximos años.

Energía y ambiente: el impacto de la transición energética

La transformación del modelo energético también empieza a reflejarse en las aulas. Las carreras ligadas a energías renovables, ambiente y sustentabilidad muestran incrementos de entre 8% y 12% en la demanda estudiantil.

Los perfiles más requeridos incluyen:

ingenieros en energías renovables

especialistas en eficiencia energética

técnicos en instalaciones solares y eólicas

profesionales en gestión ambiental y sustentabilidad

La expansión de proyectos vinculados a energía limpia y la presión internacional por reducir emisiones posicionan a estos perfiles como estratégicos.

Carreras híbridas y nuevos perfiles

Más allá de los grandes bloques, gana terreno un fenómeno clave: la formación híbrida. El mercado laboral demanda profesionales capaces de combinar saberes técnicos con otras disciplinas. Derecho y tecnología, economía de datos, bioingeniería, salud digital y gestión de innovación son ejemplos de áreas que crecen al calor de esta necesidad.

En este escenario, la elección de carrera ya no se define solo por el título, sino por la capacidad de adaptación, el aprendizaje continuo y la posibilidad de moverse entre sectores.

El mapa académico se reconfigura al ritmo de los cambios productivos. Y los estudiantes, lejos de quedar al margen, parecen haber entendido que el futuro del trabajo empieza a jugarse mucho antes del primer empleo: en el momento de elegir qué estudiar.