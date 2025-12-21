Panorama albo: Qué cambia, quiénes siguen y los nombres que empiezan a sonar

Gimnasia y Tiro atraviesa días de definiciones clave de cara a la próxima temporada en la Primera Nacional, con novedades tanto en el plano institucional como deportivo.

En el aspecto dirigencial, Marcelo Mentesana fue reelecto como presidente del club tras imponerse en las elecciones realizadas el viernes, donde la lista oficialista obtuvo cerca del 80% de los votos, garantizando la continuidad del actual proyecto por los próximos dos años.

En lo deportivo, una de las bajas más importantes confirmadas es la del arquero Federico Abadía, quien dejó el club para continuar su carrera en el Cúcuta Deportivo. Su salida obligó al cuerpo técnico a reordenar el arco y acelerar decisiones en un puesto clave.

En ese escenario, Federico Consentino continuará en la institución y se perfila como una alternativa importante para el puesto. El arquero había llegado con expectativas de pelear la titularidad, pero una lesión lo marginó durante buena parte de la última temporada. Con el nuevo contexto, en el club confían en que pueda recuperar protagonismo y competir por un lugar bajo los tres palos.

Además, el club ya confirmó la llegada de Joaquín Papaleo, quien se suma como refuerzo para el arco, mientras que Manuel Guanini, Juan Galetto y Matías Birge seguirán formando parte del plantel.

También está confirmada la continuidad de futbolistas importantes como Ivo Chaves, Nicolás Rinaldi, Rubén Villarreal, Lautaro Montoya, además de Jonás Aguirre, Tallura, Contín y Rojas, quienes continuarán ligados al club.

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre la posible llegada del defensor Gonzalo Soto, recientemente desvinculado de Colón, según publicaciones de dos medios locales, Sports Salta y Punto Ascenso. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del club, por lo que se trata de trascendidos propios del mercado de pases.

Con una nueva conducción institucional, la base del plantel mayormente definida y el mercado aún abierto, Gimnasia y Tiro empieza a delinear su proyecto deportivo, con el objetivo de reforzar puestos puntuales y sostener la ilusión de ser protagonista en la próxima edición de la Primera Nacional.