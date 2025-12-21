Control vial terminó con el secuestro de más de 50 dosis de droga

Fue esta madrugada durante un control vehicular en avenidas Banchik y Mariano Moreno de la Capital. Hubo secuestro de envoltorios de marihuana. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

En el marco de un control vehicular en avenida Banchik y Mariano Moreno, policías de Seguridad Vial fiscalizaron a un motociclista y detectaron que tenía entre sus prendas de vestir envoltorios de droga.

Con intervención de Drogas Peligrosas se secuestró más de 50 dosis de marihuana. El conductor fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.