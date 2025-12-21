Control vial terminó con el secuestro de más de 50 dosis de droga

Policiales21/12/2025InformateSaltaInformateSalta
Detenido con droga
Imagen ilustrativa.

Fue esta madrugada durante un control vehicular en avenidas Banchik y Mariano Moreno de la Capital. Hubo secuestro de envoltorios de marihuana. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

En el marco de un control vehicular en avenida Banchik y Mariano Moreno, policías de Seguridad Vial fiscalizaron a un motociclista y detectaron que tenía entre sus prendas de vestir envoltorios de droga.

Cargamento ilegal de carbón 02Incautan cargamento ilegal con 800 kilos de carbón vegetal

Con intervención de Drogas Peligrosas se secuestró más de 50 dosis de marihuana. El conductor fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día