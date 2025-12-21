Cristina Kirchner internada: Cómo sigue su salud luego de ser operada por una apendicitis

La salud de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue noticia este sábado, ya que fue operada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires con éxito, tal como confirmó este medio, tras presentar un cuadro de dolor abdominal intenso compatible con apendicitis. La expresidenta sigue internada y bajo observación de los médicos, con una evolución de salud favorable.

El procedimiento se produjo luego de que un equipo médico acudiera al domicilio de la exmandataria (donde cumple detención domiciliaria tras ser condenada en la causa Vialidad) y, tras evaluarla, determinó la necesidad de trasladarla a un centro de salud para estudios más exhaustivos. La salida requirió una autorización judicial para derivarla fuera del hogar.

Ya en el Otamendi, los especialistas confirmaron el diagnóstico de síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada y decidieron intervenirla mediante cirugía laparoscópica, un procedimiento menos invasivo y de recuperación más rápida.

De acuerdo al comunicado difundido por la institución médica, Fernández de Kirchner ingresó con un “síndrome apendicular agudo con peritonitis localizada”, por lo que el equipo médico decidió avanzar con una cirugía laparoscópica. El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde y fue confirmado como exitoso.

“El acto quirúrgico se desarrolló sin complicaciones”, señala el parte médico, que agrega que la paciente “se encuentra hemodinámicamente estable y cursa el postoperatorio inmediato con buena evolución”.

El documento, firmado por la dirección médica del sanatorio, indica además que la exmandataria permanece internada bajo observación, cumpliendo con el protocolo habitual para este tipo de intervenciones. “La paciente continuará en seguimiento clínico y control evolutivo”, precisaron los profesionales.

Hasta el momento, no se informaron complicaciones adicionales ni la necesidad de nuevos procedimientos. Desde su entorno señalaron que la recuperación avanza según lo esperado y que se aguardarán las indicaciones médicas para definir el alta.

Cómo sigue su salud

Según el parte médico oficial difundido por el sanatorio, la operación se realizó durante la tarde y no presentó complicaciones, y la ex presidenta de 72 años se encuentra en etapa de recuperación favorable bajo observación médica.

El documento, firmado por la directora médica de la institución, destaca que la expresidenta “evoluciona sin complicaciones postoperatorias” tras la intervención quirúrgica, que fue confirmatoria del diagnóstico clínico.

Hasta el momento, no se han informado cambios significativos en su estado de salud que modifiquen lo consignado en el primer parte médico. Los equipos médicos continuarán con el seguimiento habitual según el protocolo postoperatorio.