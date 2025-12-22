Taxistas aprueban la suba, pero advierten que debería adaptarse a la inflación

Tras la autorización de la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta), desde hoy la tarifa de taxis y remises en la ciudad sufrió un incremento solicitado por los trabajadores.

Con esta medida, se incrementó un 20% la tarifa costando la baja de bandera diurna para taxis $980 y la nocturna $1.176 la bajada de bandera, mientras que para remises la bajada de bandera diurna es $983 y la nocturna $1.179.

El móvil de la 94.7 se acercó al centro para preguntarle a los trabajadores si estaban de acuerdo con esta medida y el monto.

“Está bien, hacía falta” comentó un taxista, pero teniendo en cuenta que la suba de acuerdo a la inflación es menor y que debería adecuarse a la misma.

Otro compañero del entrevistado dijo que era una suba necesaria, ya que la tarifa anterior no llegaba a cubrir los costos del servicio.

Recordamos que en charlas anteriores con InformateSalta, desde el sindicato de Taxis nos señalaron que desde febrero no subían la tarifa por lo que era necesario tomar cartas en el asunto.