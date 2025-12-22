Con superávit y obras, Durand fijó agenda y endureció su postura contra los trapitos

Fue en su balance del 2025 que el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, ponderó la agenda de obras que tienen planificadas a realizar por toda la Capital, continuando con la prioridad en la mejora de las condiciones de vida para los vecinos, apuntando igualmente a problemáticas por resolver, ser el caso de los "trapitos".

De estos temas se refirió en Radio 94.7 Salta donde primeramente recapituló el año que está por terminar diciendo que “cumplimos el 92% de lo que nos propusimos a principios del año, ya tenemos la planificación para el año que viene y con los mismos ejes, la gestión municipal hace mil cosas, todas muy importantes, pero se focalizan los esfuerzos en la obra pública, con la iluminación con un cambio a LED”, por ejemplo.

Dicho esto anticipó que para 2026, muchas de las obras son viales, como la renovación de todo el ingreso a Salta, con una rotonda de acceso al cerro San Bernardo, otra en la terminal de ómnibus, también en la avenida del Carnaval en zona sur para descomprimir la rotonda de Limache, la costanera de San Luis, la recuperación de la colectora de avenida Bolivia, un bike park en la avenida Kennedy, arreglos en Av. Asunción, Av. Zacarías Yanci, entre otros.

Algo que destacó es cómo estuvieron reacondicionando y mejorando las platabandas y colectoras de las vías del tren que cruzan la ciudad de Salta, no siendo este trabajo el único pues anticipó que “vamos a hacer una ciclovía, que vaya al costado de las vías del tren, que vaya desde Estación Alvarado hasta la UCASAL”, anticipó sobre están nueva facilidad de circulación.

Con estos anticipos, Durand rescató el acompañamiento que han tenido en la Municipalidad de los vecinos, apoyo el cual, junto a un ajuste muy fuerte hecho en los gastos municipales, “generó que tengamos un superávit desde el primer año, eso tiene que ver con una buena administración y, tener superávit, aun haciendo obras públicas”.

En cuanto a problemáticas por solucionar, Durand apuntó contra los “trapitos”, entendiendo que como ciudad turística, de los mismos salteños que quieren salir a disfrutar, no pueden proliferar estos sujetos ocasionando “momentos agresivos, muchas veces de extorsión” de su parte. “Se puede entender la necesidad y muchas otras cosas, pero no se puede extorsionar, con el peligro que te rompan el auto”, reclamó.

“Van a tener 40 días para pensar si vuelven a hacer lo mismo”

Dicho esto sumó que tanto la Policía como la Justicia no tenían las herramientas para actuar más de como lo venía haciendo. “Ahora se trata de darles las herramientas para que los trapitos, si actúan en banda, si son reincidentes, que cambie la ecuación, en este caso hay que endurecer las penas, agilizar los procedimientos, decirles 40 días (de arresto) y si reinciden, pueden ser más”, concluyó.

“Cuando gobernás, no hacés lo que vos querés, sino que ves lo que la ciudad necesita y vas planificando, entendiendo el uso que la gente hace de las cosas, no podés ir a contramano de eso”