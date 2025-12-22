“Nos perjudican a todos”: Permisionarios apoyan penas más duras para trapitos

La semana pasada, el Senado de Salta dio media sanción al proyecto que busca agravar las penas para trapitos, buscando evitar incidentes y proteger la integridad de salteños y turistas.

Desde InformateSalta nos comunicamos con Susana, quien se desempeña como permisionaria, para consultarle cual es su mirada respecto al proyecto y si en el día a día se confunde a los permisionarios con trapitos.

Sobre el proyecto dijo que está de acuerdo con medidas que busquen mitigar el actuar de estas personas, ya que muchos de ellos cobran una cantidad exorbitante entre $2000 a $5000 mientras que ellos cobran $600.

“Estoy de acuerdo que los saquen” sostuvo, agregando que no solo cobran cifras altas, sino que las usarían para vicios, como alcohol o estupefacientes: “¿Para qué quieren la plata? Para andar tomando, drogándose, para eso quieren”.

“Hay mucha gente desconocida, gente joven tanto hombres como mujeres, la verdad no sé de dónde son”.

A lo que solicitó que, de no pertenecer a la ciudad, que los envíen a su pueblo o ciudad: “No sé de donde aparecieron”.

Una de sus compañeras le comentó que buscan cobrar en cuadras cercanas a la de los permisionarios perjudicándolos, además que al conductor le genera miedo, ya que creen que deben pagar esa cantidad cuando no es la permitida.

“Nos hacen quedar mal a nosotros” finalizó.

Vecinos a favor del proyecto

Quienes se ven perjudicados por el actuar de los trapitos son los vecinos, quienes se mostraron a favor del proyecto para agravar penas: “Por fin una a favor del automovilista”, “como corresponde”.

Muchos de ellos sumaron también que fueron intimidados por estas personas: “Si no le pagás te insultan, te tiran bronca o te dañan el auto”, mientras que otros relataron que sufrieron cobros muy altos.