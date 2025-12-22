Noche a las piñas: Mujeres trans se enfrentaron con sujetos afuera de un boliche

Una noche violenta se vivió en las afueras de un local bailable ubicado en Ruta 26 entre Las Tunas y Pinares, que tuvieron como protagonistas a unos sujetos y mujeres trans.

Golpes de puño volaban en la calle, mientras algunos caían al asfalto producto de los golpes, ante las risas y arengas de los testigos que lejos de intentar detener la situación, la filmaban.

Según se puede ver en las imágenes que difundió Frente a Frente, varias personas estarían involucradas en esta gresca, no solo peligrosa por los golpes que se lanzaban, sino porque lo hacían en la vía pública ante el tráfico de automóviles, poniendo en riesgo no solo los participantes sino también a quienes circulaban por el lugar.

Estos hechos de violencia cada vez preocupan más, ya que se presentan con cotidianeidad, no solo a la salida de boliches bailables o lugares de fiesta, sino también en los barrios, donde el ring es la calle, sin tomar en cuenta el daño que puede provocar un golpe en una zona sensible o a un tercero que no busca conflicto.