Con "Kila" Gonza expulsado, ¿quién ocupará su banca en el Concejo de San Lorenzo?

Noticia de estas horas fue la decisión del Concejo Deliberante de San Lorenzo, de apartar de su cargo al edil Ernesto "Kila" Gonza tras recibir la notificación judicial que le impone una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, medida que se ejecutó para dar cumplimiento a la sentencia firme por delitos de corrupción que pesa sobre el exintendente del municipio.

Sobre este tema, Juan Pablo Dávalos, concejal sanlorenceño, conversó con InformateSalta donde explicó que la institución simplemente tomó conocimiento de un fallo que ya agotó todas sus instancias de apelación. “Hicimos caso a la sentencia judicial que inhabilita al señor Gonza de por vida y de forma absoluta para ejercer cargos públicos”, detalló.

La salida de Gonza implica también la pérdida de beneficios previsionales vinculados a su función política debido a la gravedad de la pena impuesta por la Justicia. “No va a poder ejercer nunca más y sus aportes quedan anulados, por lo que tampoco se va a poder jubilar”, precisó Dávalos al analizar el alcance de la inhabilitación perpetua que recae sobre el ahora exconcejal.

Con Gonza afuera, ¿quién ocupará la banca vacante? Ante esta duda, Dávalos mencionó que "en la misma resolución solicitamos a la Junta Electoral que informe quién es la persona que sigue en la lista, para asumir el cargo de concejal”, confirmó señalando que el trámite se resolverá a inicios del próximo año.

Dávalos mencionó que, durante la sesión especial, el sector cercano al exintendente intentó diversas maniobras legales y recusaciones para frenar el apartamiento, las cuales fueron rechazadas de plano por las autoridades. Además mencionó que no era necesario un juicio político en este ámbito porque el proceso ya se había resuelto en la Ciudad Judicial. “No corresponde una exclusión porque la Justicia ya lo había excluido al quitarle la posibilidad de ejercer cargos”, sentenció.

Para Dávalos, la próxima en la lista es Daniela Yavi, aunque reconoció que podrían existir intentos de alterar ese orden.

Cabe recordar que la situación de Ernesto "Kila" Gonza se selló definitivamente el pasado 16 de diciembre cuando el Tribunal de Impugnación ratificó su condena. El exjefe comunal fue sentenciado a tres años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación de por vida tras demostrarse su responsabilidad en hechos de corrupción.