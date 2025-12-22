Inflación: Milei pronosticó cuándo bajará al 1% mensual

El presidente le puso nuevamente una fecha a la inflación. Esta vez, cuándo bajará al 1% mensual.

Durante una entrevista en el streaming de Carajo, sostuvo que hacia agosto del próximo año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) perforará el 1% mensual y tenderá a niveles cercanos a cero, como resultado de la política monetaria aplicada desde el inicio de su gestión.

Milei explicó que los efectos de las decisiones monetarias no son inmediatos y presentan rezagos más largos de lo que tradicionalmente se estimaba. “Eso implica que hacia la mitad del año que viene, o agosto, la inflación va a empezar con cero”, aseguró el mandatario, al referirse al proceso de saneamiento del Banco Central y al control de la cantidad de dinero.