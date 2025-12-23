Autismo y TDAH: Exeni y Hernández Berni refuerzan una importante agenda sanitaria

El diputado provincial, Omar Exeni, junto al intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, entregaron 160 diagnósticos tempranos de TDAH y autismo a la vez que anunciaron consultorios digitales de tartamudez.

La iniciativa marca un hito sanitario para el interior de la provincia de Salta, ya que la entrega efectiva de diagnósticos clínicos, elaborados por profesionales, a familias que antes no accedían a este tipo de atenciones representa un paso clave para el desarrollo y la inclusión de sectores históricamente postergados.

Tras un mes de llegar a Tartagal junto al equipo del Centro Cettis, el trabajo permitió avanzar en 160 diagnósticos comprometidos para niños, niñas y adolescentes con TDAH y autismo, además de evaluaciones relacionadas a trastornos del habla. Esto no buscó solamente detectar casos, sino cerrar el proceso con informes formales orientación a las familias y derivaciones.

Exeni y Hernández Berni remarcaron que la experiencia es inédita en el interior de Salta y que fue posible tras un esfuerzo sostenido “a pulmón”, sin estructuras preexistentes, con articulación institucional y trabajo territorial.

Un punto no menor es que los relevamientos arrojaron un dato importante, es que 1 de cada 35 chicos evaluados presenta autismo o TDAH lo que refuerza la urgencia de sostener la detección temprana. en este contexto, Exeni y Hernández Berni anunciaron que en el 2026 sumarán diagnósticos remotos.

“Todo esto es gracias a las políticas federales del Gobernador Sáenz. Encontramos un compromiso político con el Intendente Hernández Berni que apunta a consolidar una política pública que nos costó mucho esfuerzo: garantizar diagnósticos tempranos y acceso real a la salud infantil en el interior, donde durante años estas respuestas no llegaron”, destacó Omar Exeni.