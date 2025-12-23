Fuerte impacto entre una Kangoo y un Volkswagen en la Ruta 34

Un accidente de tránsito se registró hoy por la mañana sobre Ruta Nacional N°34, donde dos vehículos colisionaron por causas que aún se investigan.

El siniestro ocurrió cerca de las 8:00, e involucró a una camioneta Renault Kangoo y un automóvil Volkswagen. Como consecuencia del impacto, uno de los rodados terminó dentro de un canal, lo que generó demoras en la circulación.

Personal policial y de seguridad vial trabaja en el lugar realizando las tareas correspondientes y el ordenamiento del tránsito. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de salud de los ocupantes ni las circunstancias que derivaron en el choque.

Se aguarda información oficial para ampliar los datos del hecho.