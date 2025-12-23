Luego de un año récord de patentamientos, ¿se vienen los autos híbridos a Salta?

A poco de finalizar este 2025, uno de los sectores que tuvo un recorrido favorable fue el automotriz, que, si bien tuvo una baja en estos últimos meses, se prevé que este año se patenten 600.000 unidades.

Humberto Santillán, dueño de la concesionaria con el mismo nombre, comentó a InformateSalta estos números alentadores e hizo un balance sobre este año a finalizar.

La marca estrella, líder a nivel provincial sigue siendo Volkswagen, dentro de los cuales se encuentran Amarok y Polo entre otros, siendo los vehículos que marcaron una diferencia este año en Salta, mientras que a nivel nacional lidera Toyota.

Por lo general, quienes llegaron a consultar en su mayoría fueron familias, sobre todo por pick up: “Acá la participación de las pick up dentro del segmento es bastante importante”.

Consultado sobre la llegada de los vehículos eléctricos o híbridos fue contundente: “Es cierto que los autos chinos están ingresando y van a ingresar, van a formar parte del mercado, pero tiene su pro y contra, por ejemplo, no está desarrollada todavía la parte postventa ni su red de repuestos (…) para mí es una limitante”.

Todavía con un ingreso incipiente de estos vehículos, se cree que para mediados de año podría estar más desarrollada esa parte del mercado.